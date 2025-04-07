Трамп готов к компромиссам на переговорах с Ираном – СМИ

Белый дом готов к компромиссам для скорейшей сделки с Тегераном, сообщают СМИ. Сегодня делегации США и Ирана встречаются в Омане.

Лидер США Дональд Трамп готов пойти на уступки на переговорах с Ираном, чтобы заключить сделку, передают СМИ.

"Трамп готов к компромиссу, чтобы заключить сделку"

– американской источник Axios

Также отмечается, что в Маскате могут пройти и прямые переговоры между Уиткоффом и Аракчи, если стороны смогут прийти к соглашению. Дополнительные консультации могут состояться как в субботу, так и на другой день.

Напомним, что сегодня в Маскате проходят переговоры между между министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и Стивом Уиткоффом, специальным представителем президента США по Ближнему Востоку. Стороны намерены обсудить пути решения иранской ядерной проблемы.