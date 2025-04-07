Вестник Кавказа

В Маскате стартовали переговоры между США и Ираном

Дворец Аль-алам в Маскате
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Делегации США и Ирана начали непрямые переговоры в Омане. Стороны намерены обсудить пути решения иранской ядерной проблемы.

В Маскате стартовали непрямые переговоры между делегациями Ирана и США, сообщают СМИ. Посредником выступает Оман. 

Как информирует агентство Tasnim, ключевой темой переговоров является иранская ядерная программа. 

"Непрямые переговоры между министром иностранных дел Аббасом Арагчи и Стивом Уиткоффом, специальным представителем президента США по Ближнему Востоку, начались при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаида"

– Tasnim

Согласно данным ISNA, консультации будут проходить в одном здании, но в разных помещениях. Одним из возможных сценариев переговоров является передача письменных посланий между делегациями.

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