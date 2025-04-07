В Маскате стартовали переговоры между США и Ираном

Делегации США и Ирана начали непрямые переговоры в Омане. Стороны намерены обсудить пути решения иранской ядерной проблемы.
В Маскате стартовали непрямые переговоры между делегациями Ирана и США, сообщают СМИ. Посредником выступает Оман.
Как информирует агентство Tasnim, ключевой темой переговоров является иранская ядерная программа.
"Непрямые переговоры между министром иностранных дел Аббасом Арагчи и Стивом Уиткоффом, специальным представителем президента США по Ближнему Востоку, начались при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаида"
– Tasnim
Согласно данным ISNA, консультации будут проходить в одном здании, но в разных помещениях. Одним из возможных сценариев переговоров является передача письменных посланий между делегациями.