Иран и США обсудят формат переговоров на встрече в Омане - посол

Иранский посол в Москве предположил, что на встрече в Омане Тегеран и Вашингтон наметят формат предстоящих переговоров, посвященных ядерной сделке.

В субботу 12 апреля в Омане пройдет ирано-американская встреча, на ней может быть согласован формат будущих переговоров, считает посол Ирана в России Казем Джалали, передает "Россия-24".

Посол уточнил, что не имеет детальной информации по поводу переговоров.

"У меня нет детальной информации по поводу этих переговоров… Я думаю, что они сначала согласуют форму будущих переговоров, а потом поставят перед собой задачи"

– Казем Джалали

Дипломат отметил, что переговоры в субботу будут непрямыми, несмотря на заявления Вашингтона. Такое решение Иран принял на основе прежнего опыта.

"Допустим, по поводу переговоров по СВПД мы вели прямые переговоры. <...> Что произошло после всех этих прямых переговоров? Они бросили все, на что согласились ранее"

– посол Ирана