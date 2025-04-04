Ядерная сделка: Иран дает реальный шанс дипломатии

В Вашингтоне должны ценить согласие Тегерана на диалог, сообщили в МИД Ирана. В субботу США и Иран проведут встречу в Омане по ядерной сделке.

Иран дает шанс дипломатии, этот шаг должен цениться американской стороной, отметил официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи.

США и Иран встретятся по вопросу ядерного соглашения в субботу, встреча пройдет в Омане.

"С полной серьезностью и явной настороженностью мы даем дипломатии реальный шанс. США должны ценить это решение, которое было принято, несмотря на преобладающую с их стороны агрессивную риторику"

– Эсмаил Багаи

В МИД Ирана добавили, что на предстоящей консультации Тегеран оценит позицию Вашингтона, после чего будет дан ответ.

Ранее президент Дональд Трамп пригрозит Ирану невиданными бомбардировками и призвал к заключению ядерной сделки. США в одностороннем порядке вышли из СВПД в 2018 году, в конце 2025 года срок действия СВПД истекает для всех участников.