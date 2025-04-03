Что такое СВПД и в чем суть ядерной сделки с Ираном?

Срок действия СВПД истекает в 2025 году, США намерены предложить Ирану новую сделку. Что такое СВПД и зачем нужна ядерная сделка с Ираном?

На этой неделе представители США и Ирана проведут встречу по ядерному соглашению. Почему это важно и что такое СВПД, расскажем в этом материале.

СВПД – что это?

Аббревиатура СВПД расшифровывается как Совместный всеобъемлющий план действий. СВПД также известен как Соглашение по иранской ядерной программе. В 2015 году ядерная сделка с Ираном была заключена группой стран, включающей пять членов Совбеза ООН: США, Россия, Китай, Франция, Великобритания, а также Германию.

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Ядерная сделка с Ираном – суть

Иранская ядерная сделка заключается в том, что ИРИ занимается развитием мирной ядерной программы, при этом не создает ядерное оружие.

Страны 5+1 в июле 2015 года договорились с Тегераном о том, что в обмен на снятие части западных санкций Иран допустит инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты.

Ядерное соглашение было ратифицировано сторонами и одобрено Совбезом ООН. Срок его действия истекает 18 октября 2025 года.

Пункты соглашения с Ираном

СВПД включает следующие условия:

сокращение запасов обогащенного урана в Иране - в другие страны вывозится более 11 т;

достижения Ирана в сфере ядерного вооружения будут под наблюдением;

иранские ядерные объекты не будут демонтированы;

ограничение на обогащение урана Ираном на 15 лет до уровня 3,67%;

доступ МАГАТЭ ко всем иранским ядерным объектам в течение 15 лет;

постепенное снятие с Ирана санкций США, ЕС и Совбеза ООН;

повторное введение санкций или введение новых санкций, связанных с ядерной сферой, будет оценено Тегераном "в качестве основания для прекращения выполнения своих обязательств полностью или частично".

Выход США из СВПД

В 2015 году ядерное соглашение с Ираном было заключено, тогда президентом США был Барак Обама. Весной 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Штатов из СВПД. Также возобновилось санкционное давление США на Иран.

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По мнению Трампа, сделка не была эффективной. Также в Штатах заявляли, что Иран нарушает соглашение и продолжает разрабатывать ядерное оружие.

Выход Ирана из ядерной сделки

Официально никто из участников соглашения, кроме США, не вышел из СВПД. Иран спустя год после одностороннего выхода США из сделки объявил о приостановке выполнения двух пунктов соглашения. В стране стали расти запасы обогащенного урана, также Иран приступил к обогащению урана выше разрешенного СВПД уровня.

В ноябре 2022 года МАГАТЭ выступило с призывом к Тегерану расследовать обнаружение следов обогащенного урана на трех незадекларированных ядерных объектах. Затем появились данные о том, что Иран обогащает уран до 60%, соответствующие работы ведутся на подземном ядерном объекте Фордо.

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В настоящее время ядерное соглашение, по сути, не действует. "Я не думаю, что кто-то верит, что СВПД играет какую-то роль сейчас", - сообщил в начале марта 2025 года гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В Иране не раз заверяли, что не занимаются созданием ядерного оружия. В МИД республики 7 апреля напомнили, что разработка ядерного оружия официально запрещена указом верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Переговоры по ядерной программе 2025

В этом году истекает срок действия СВПД, и, несмотря на то, что ядерное соглашение перестало быть эффективным, на повестке стоит вопрос о решении ситуации с ядерной программой Ирана.

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Переговоры о ядерной программе с Ираном ведут все участники СВПД, но по отдельности. Встречи с Ираном периодически проводят Франция, Германия и Великобритания, "евротройка" предлагает вернуться к прежнему формату соглашения. Россия и Китай в переговорах с Ираном, последний раунд которых состоялся 8 апреля, рассматривают варианты развития ситуации после того, как срок действия СВПД закончится.

Вновь пришедший к власти в США Трамп заявляет, что хочет заключить с Ираном новую сделку. В случае, если Тегеран откажется, Трамп обещает невиданные ранее бомбардировки и новые санкции. В Иране предупреждают, что готовы дать жесткий ответ.

В начале марта Штаты дали Ирану два месяца на переговоры по новой сделке. Через месяц Иран передал ответ - переговоры возможны, но только непрямые.

Стороны договорились провести встречу в Омане 12 апреля 2025 года. При этом в Вашингтоне заявляют, что переговоры будут прямыми, в Тегеране - что при участии посредников.

Что именно будет представлять собой новая ядерная сделка с Ираном, которую предлагают США, неизвестно. Согласно заявлениям Трампа, соглашение будет отличаться от СВПД и будет "более сильным".