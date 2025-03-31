В США заявили о возможности Ирана сделать шесть атомных бомб

Иран может создать шесть атомных бомб, так как обладает достаточным количеством материала. Об этом заявил американский сенатор без каких-либо доказательств своих слов.

Иран обладает достаточным количеством высокообогащенного урана для создания шести атомных бомб, заявил журналистам американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"У них достаточно высокообогащенного урана, чтобы сделать шесть бомб. Они будут использовать его. Иран очень близок к тому, чтобы собрать шесть ядерных бомб. Они уничтожат Израиль, а потом они придут за нами"

- Линдси Грэм

При этом он не привел никаких доказательств и не пояснил, откуда у него эта информация. Ранее руководитель Центрального командования ВС США генерал Майкл Курилла подчеркнул, что Иран не принимал решения создать ядерное оружие. Вместе с этим президент ИРИ Масуд Пезешкиан также заявил, что его страна не намерена его создавать.

Напомним, что Иран и США договорились о старте переговоров по ядерной программе, первый раунд состоится уже в эту субботу в Омане.