Против Ирана действуют одни из самых жестких санкций США, в связи с чем отношения между ними остаются напряженными на протяжении десятков лет. Но конфликт США и Ирана ни разу не перешел в стадию войны. Расскажем, почему США и Иран враги, как развивался их конфликт сквозь года и какие между странами отношения сегодня.

Иран - клиент США

До исламской революции в Иране в 1979 году, сменивший режим правления в стране с монархии на республику, Иран, по большому счету, был клиентом США, а еще раньше - Великобритании. Основной интерес западных держав в стране вызывали ее нефтяные ресурсы, о наличии которых стало известно в 1908 году. У самого Ирана не было финансовых возможностей на развитие нефтяной промышленности, поэтому сперва нефтедобычей в стране занималась Англия, а в 1953 году - США. Вашингтон обеспечивал Иранскую монархию деньгами и оружием, а взамен забирал почти половину иранской нефти.

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Когда Иран стал Исламской Республикой

Проведя более четверти века под американским влиянием, Иран обрел независимость от Запада, благодаря Исламской Революции 1979 года. Шах, через которого американские корпорации работали в стране, был свергнут, и вместе с ним ушло всё то, что связывало США и Иран. Более того, новая власть Ирана в лице аятоллы (духовного лидера) Рухоллы Хомейни, который стал одним из инициаторов Исламской революции в стране, объявила США главным врагом - "большим сатаной".

Захват посольства США в Иране

Захват американского посольства в Иране случился в 1979 году, 4 ноября. Тогда же были разорваны дипломатические отношения между странами и введено торговое эмбарго - спустя почти 10 месяцев после начала Исламской революции. Причина захвата заложников - требование выдать Ирану бежавшего шаха, Резу Пехлеви. Реза Пехлеви американцами выдан не был и умер через 9 месяцев после захвата посольства. 52 американских дипломата оставались в плену у иранцев более 15 месяцев и были освобождены в результате длительных переговоров. Иран отпустил заложников в обмен на снятие санкций.

Скандал Иран-контрас

1981-1986 годы в американо-иранских отношениях были отмечены редким потеплением и скандалом, получившим название Ирангейт или Иран-контрас. Когда Иран воевал с напавшим на него Ираком, Америка (большой сатана) через Израиль (малого сатану) продавала Тегерану вооружения, передавая вырученные средства контрреволюционерам (контрас) в Никарагуа. Однако поскольку в отношении Ирана действовало эмбарго на продажу американского оружия, и более того, на фоне призывов США к миру отказаться от продажи вооружений ИРИ, собственные сделки по оружию обернулись скандалом для Америки. В Вашингтоне началось расследование, Рональд Рейган (40й президент США от Республиканской партии) взял на себя ответственность за произошедшие, а едва потеплевшие отношения с Ираном вновь были испорчены.

Почему США ввели санкции против Ирана

Помимо различий в идеологиях, регионального соперничества и внутренних скандалов, мешавших Ирану и США наладить отношения после создания ИРИ, еще одной серьезной проблемой на пути возможного урегулирования практически всегда были санкции.

Впервые после 1981 года масштабные ограничения в отношении Ирана США ввели в 1987 году, за несколько лет до этого признав Иран государством- спонсором терроризма. Формулировка этого пакета санкций ”за поддержку терроризма (в том числе Хезболлы в Ливане) и угрозу мирным судам в Персидском заливе” (нефтяным танкерам, безопасность которых обеспечивали американцы на последнем этапе Ирано-Иракской войны)

В 1995-1997 году США запретили любое американское участие в нефтяной деятельности в Иране, а также практически всю торговлю и инвестиции в Исламскую Республику. На этот раз причиной ограничений стала ядерная программа страны

В 2013 году санкции против ядерной программы страны были еще больше ужесточены

В 2018 году Вашингтон ввел дополнительные санкции против Ирана, в том числе за развитие программы баллистических ракет.

Американские санкции против Ирана, действующие с 1987 года, спровоцировали аналогичные меры и со стороны ЕС, и со стороны ООН. В итоге, по состоянию на сегодняшний день, очень небольшое количество стран, в том числе Россия, продолжают поддерживать экономические отношения с Ираном.

США-Иран-Израиль

Идею о том, что Иран - серьезная угроза для мира, была впервые высказана Израилем еще в конце 1980-х годов, и с тех пор, в целом относительно нормальные ирано-израильские отношения перешли в фазу регионального противостояния. В 1990е годы на фоне Войны в Персидском заливе Иран начинает оказывать поддержку противникам Израиля, в том числе Ливану, Йемену и Палестине. В ответ на это в 1996 году на совместной сессии американского Конгресса в Вашингтоне, впервые возглавивший Израиль в качестве премьер-министра Биньямин Нетаньяху объявил Иран ядерной угрозой и призвал США, в первую очередь, с ним бороться. С тех пор Израиль и Иран - непримиримые соперники, а израильский фактор стал еще одной причиной разногласий между США и Ираном.

Конфликт США и Ирана в 2020 году

Ни Иран, ни США никогда открыто друг с другом не воевали, однако опосредованные атаки, спецоперации и бомбардировки периодически случаются между сторонами в более широком регионе Ближнего Востока. Обострился конфликт США и Ирана в 2020 году, когда в результате авиаудара США по Ираку погиб иранский высокопоставленный генерал Касем Сулеймани. В ответ на это Иран атаковал базу США в Ираке, выпустив по ней 22 ракеты. В результате этой бомбардировки Ираном США ни один американский военнослужащий не погиб.

Иран бомбит базы США

Ситуация с бомбардировкой американских баз Ираном усугубилась после начала войны в Газе в 2023 году. За пять месяцев, с октября 2023 года по февраль 2024 года, иранские посредники в лице региональных военизированных группировок более 150 раз атаковали базы и позиции США в Сирии, Ираке и Иордании, в результате которых пострадали десятки американских военнослужащих на Ближнем Востоке. Удары по американским базам привели к ответным ударам со стороны Вашингтона, и в итоге иранские атаки прекратились.

Иран и США: война?

Весна 2025 года отмечена очередным нарастанием ирано-американской напряженности. Дональд Трамп обещает авиаудары по ИРИ, если Тегеран не согласится на переговоры по ядерной сделке, а Иран в ответ грозит напасть на базы США в регионе. На этот раз напряженность настолько велика, что эксперты заговорили о возможной войне между Ираном и США, в основном из-за непреклонной позиции Трампа, который в первые месяцы своего управления страной успел исполнить немало угроз в отношении всего мира.

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Что такое ядерная сделка с Ираном?

Ядерная сделка была заключена в 2015 году при посредничестве мировых держав, включая Россию. Ее условия: Тегеран предоставляет доступ к своим ядерным объектам, а США и ЕС частично снимают санкции со страны. Стороны придерживались соглашения три года, пока Дональд Трамп в 2018 году не назвал сделку ”худшей в мире” и не вышел из неё в одностороннем порядке. Последние 6 лет Иран заявляет, что готов вернуться к сделке при условии ее соблюдений всеми сторонами, однако любые переговоры по её возобновлению до сих пор заходили в тупик. На каких условиях Трамп хочет возродить СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) на данный момент неизвестно.

Иран и США: прогноз

Судя по последним новостям, в ближайшую субботу, 12 апреля, в Омане между США и Ираном всё-таки состоятся переговоры, правда, какими они будут, неизвестно: Трамп утверждает, что прямыми, а Иран говорит об участии посредников. Исход переговоров тоже неизвестен, однако США и Израиль уверены, что Иран, будучи ослабленным более чем за год напряженности в регионе, в том числе после израильской атаки на иранские военные объекты в октябре 2024 года, пойдет на уступки.