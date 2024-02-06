Почему США и Иран враги?

Иран - клиент США
До исламской революции в Иране в 1979 году, сменивший режим правления в стране с монархии на республику, Иран, по большому счету, был клиентом США, а еще раньше - Великобритании. Основной интерес западных держав в стране вызывали ее нефтяные ресурсы, о наличии которых стало известно в 1908 году. У самого Ирана не было финансовых возможностей на развитие нефтяной промышленности, поэтому сперва нефтедобычей в стране занималась Англия, а в 1953 году - США. Вашингтон обеспечивал Иранскую монархию деньгами и оружием, а взамен забирал почти половину иранской нефти.
Когда Иран стал Исламской Республикой
Проведя более четверти века под американским влиянием, Иран обрел независимость от Запада, благодаря Исламской Революции 1979 года. Шах, через которого американские корпорации работали в стране, был свергнут, и вместе с ним ушло всё то, что связывало США и Иран. Более того, новая власть Ирана в лице аятоллы (духовного лидера) Рухоллы Хомейни, который стал одним из инициаторов Исламской революции в стране, объявила США главным врагом - "большим сатаной".
Захват посольства США в Иране
Захват американского посольства в Иране случился в 1979 году, 4 ноября. Тогда же были разорваны дипломатические отношения между странами и введено торговое эмбарго - спустя почти 10 месяцев после начала Исламской революции. Причина захвата заложников - требование выдать Ирану бежавшего шаха, Резу Пехлеви. Реза Пехлеви американцами выдан не был и умер через 9 месяцев после захвата посольства. 52 американских дипломата оставались в плену у иранцев более 15 месяцев и были освобождены в результате длительных переговоров. Иран отпустил заложников в обмен на снятие санкций.
Скандал Иран-контрас
1981-1986 годы в американо-иранских отношениях были отмечены редким потеплением и скандалом, получившим название Ирангейт или Иран-контрас. Когда Иран воевал с напавшим на него Ираком, Америка (большой сатана) через Израиль (малого сатану) продавала Тегерану вооружения, передавая вырученные средства контрреволюционерам (контрас) в Никарагуа. Однако поскольку в отношении Ирана действовало эмбарго на продажу американского оружия, и более того, на фоне призывов США к миру отказаться от продажи вооружений ИРИ, собственные сделки по оружию обернулись скандалом для Америки. В Вашингтоне началось расследование, Рональд Рейган (40й президент США от Республиканской партии) взял на себя ответственность за произошедшие, а едва потеплевшие отношения с Ираном вновь были испорчены.
Почему США ввели санкции против Ирана
Помимо различий в идеологиях, регионального соперничества и внутренних скандалов, мешавших Ирану и США наладить отношения после создания ИРИ, еще одной серьезной проблемой на пути возможного урегулирования практически всегда были санкции.
Впервые после 1981 года масштабные ограничения в отношении Ирана США ввели в 1987 году, за несколько лет до этого признав Иран государством- спонсором терроризма. Формулировка этого пакета санкций ”за поддержку терроризма (в том числе Хезболлы в Ливане) и угрозу мирным судам в Персидском заливе” (нефтяным танкерам, безопасность которых обеспечивали американцы на последнем этапе Ирано-Иракской войны)
- В 1995-1997 году США запретили любое американское участие в нефтяной деятельности в Иране, а также практически всю торговлю и инвестиции в Исламскую Республику. На этот раз причиной ограничений стала ядерная программа страны
- В 2013 году санкции против ядерной программы страны были еще больше ужесточены
- В 2018 году Вашингтон ввел дополнительные санкции против Ирана, в том числе за развитие программы баллистических ракет.
Американские санкции против Ирана, действующие с 1987 года, спровоцировали аналогичные меры и со стороны ЕС, и со стороны ООН. В итоге, по состоянию на сегодняшний день, очень небольшое количество стран, в том числе Россия, продолжают поддерживать экономические отношения с Ираном.
США-Иран-Израиль
Идею о том, что Иран - серьезная угроза для мира, была впервые высказана Израилем еще в конце 1980-х годов, и с тех пор, в целом относительно нормальные ирано-израильские отношения перешли в фазу регионального противостояния. В 1990е годы на фоне Войны в Персидском заливе Иран начинает оказывать поддержку противникам Израиля, в том числе Ливану, Йемену и Палестине. В ответ на это в 1996 году на совместной сессии американского Конгресса в Вашингтоне, впервые возглавивший Израиль в качестве премьер-министра Биньямин Нетаньяху объявил Иран ядерной угрозой и призвал США, в первую очередь, с ним бороться. С тех пор Израиль и Иран - непримиримые соперники, а израильский фактор стал еще одной причиной разногласий между США и Ираном.
Конфликт США и Ирана в 2020 году
Ни Иран, ни США никогда открыто друг с другом не воевали, однако опосредованные атаки, спецоперации и бомбардировки периодически случаются между сторонами в более широком регионе Ближнего Востока. Обострился конфликт США и Ирана в 2020 году, когда в результате авиаудара США по Ираку погиб иранский высокопоставленный генерал Касем Сулеймани. В ответ на это Иран атаковал базу США в Ираке, выпустив по ней 22 ракеты. В результате этой бомбардировки Ираном США ни один американский военнослужащий не погиб.
Иран бомбит базы США
Ситуация с бомбардировкой американских баз Ираном усугубилась после начала войны в Газе в 2023 году. За пять месяцев, с октября 2023 года по февраль 2024 года, иранские посредники в лице региональных военизированных группировок более 150 раз атаковали базы и позиции США в Сирии, Ираке и Иордании, в результате которых пострадали десятки американских военнослужащих на Ближнем Востоке. Удары по американским базам привели к ответным ударам со стороны Вашингтона, и в итоге иранские атаки прекратились.
Иран и США: война?
Весна 2025 года отмечена очередным нарастанием ирано-американской напряженности. Дональд Трамп обещает авиаудары по ИРИ, если Тегеран не согласится на переговоры по ядерной сделке, а Иран в ответ грозит напасть на базы США в регионе. На этот раз напряженность настолько велика, что эксперты заговорили о возможной войне между Ираном и США, в основном из-за непреклонной позиции Трампа, который в первые месяцы своего управления страной успел исполнить немало угроз в отношении всего мира.
Что такое ядерная сделка с Ираном?
Ядерная сделка была заключена в 2015 году при посредничестве мировых держав, включая Россию. Ее условия: Тегеран предоставляет доступ к своим ядерным объектам, а США и ЕС частично снимают санкции со страны. Стороны придерживались соглашения три года, пока Дональд Трамп в 2018 году не назвал сделку ”худшей в мире” и не вышел из неё в одностороннем порядке. Последние 6 лет Иран заявляет, что готов вернуться к сделке при условии ее соблюдений всеми сторонами, однако любые переговоры по её возобновлению до сих пор заходили в тупик. На каких условиях Трамп хочет возродить СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) на данный момент неизвестно.
Иран и США: прогноз
Судя по последним новостям, в ближайшую субботу, 12 апреля, в Омане между США и Ираном всё-таки состоятся переговоры, правда, какими они будут, неизвестно: Трамп утверждает, что прямыми, а Иран говорит об участии посредников. Исход переговоров тоже неизвестен, однако США и Израиль уверены, что Иран, будучи ослабленным более чем за год напряженности в регионе, в том числе после израильской атаки на иранские военные объекты в октябре 2024 года, пойдет на уступки.