В Ставропольском крае отреставрируют 10 объектов культурного наследия

10 исторических зданий восстановят в течение пяти лет на Ставрополье. Работы будут выполнены в шести городах региона.

В течение пяти лет на Ставрополье проведут ремонт в 10 объектах культурного наследия. Об этом сообщили в Правительстве России.

Работы будут выполнены в памятниках истории и культуры, которые находятся в Ставрополе, Георгиевске, Невинномысске, Ессентуках, селе Краснокумском и Пятигорске.

Сообщается, что реставрация начнется после проведения торгов и выбора инвесторов.

Отмечается, что в рамках проекта восстановления власти уже определились с инвесторами для двух исторических особняков в Георгиевске и Ставрополе.