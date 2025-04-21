Вестник Кавказа

В Ставропольском крае отреставрируют 10 объектов культурного наследия

В Ставропольском крае отреставрируют 10 объектов культурного наследия
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
10 исторических зданий восстановят в течение пяти лет на Ставрополье. Работы будут выполнены в шести городах региона.

В течение пяти лет на Ставрополье проведут ремонт в 10 объектах культурного наследия. Об этом сообщили в Правительстве России. 

  Работы будут выполнены в памятниках истории и культуры, которые находятся в Ставрополе, Георгиевске, Невинномысске, Ессентуках, селе Краснокумском и Пятигорске. 

Сообщается, что реставрация начнется после проведения торгов и выбора инвесторов. 

Отмечается, что в рамках проекта восстановления власти уже определились с инвесторами для двух исторических особняков в Георгиевске и Ставрополе.

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