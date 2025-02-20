Самый лучший оздоровительный туризм России выявлен на Ставрополье

Ставропольской край одержал победу на IV Всероссийской премии "Регионы туризма и гостеприимства", церемония награждения прошла в рамках Форума туристических центров и городов.
Как сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения, Ставропольский край стал первым в номинации "Регион санаторного и оздоровительного туризма".
В ведомстве заявили, что край традиционно является лидером в сегменте оздоровительного туризма страны благодаря природным лечебным ресурсам, а также развитой инфраструктуре здравниц.
Глава краевого Минтуризма Андрей Толбатов отметил, что регион обладает богатой историей и привлекает людей, которые стремятся укрепить своей здоровье и обрести жизненные силы.
Министр добавил, что сегодня региональная курортная инфраструктура активно развивается и модернизируется, власти стремятся создать условия для всех желающих отдохнуть в крае.