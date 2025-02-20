Вестник Кавказа

Самый лучший оздоровительный туризм России выявлен на Ставрополье

Железноводск
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Ставропольский край победил на премии "Регионы туризма и гостеприимства. Край имеет богатую историю и привлекает людей для укрепления здоровья.

Ставропольской край одержал победу на IV Всероссийской премии "Регионы туризма и гостеприимства", церемония награждения прошла в рамках Форума туристических центров и городов.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения, Ставропольский край стал первым в номинации "Регион санаторного и оздоровительного туризма".

В ведомстве заявили, что край традиционно является лидером в сегменте оздоровительного туризма страны благодаря природным лечебным ресурсам, а также развитой инфраструктуре здравниц.

Глава краевого Минтуризма Андрей Толбатов отметил, что регион обладает богатой историей и привлекает людей, которые стремятся укрепить своей здоровье и обрести жизненные силы.

Министр добавил, что сегодня региональная курортная инфраструктура активно развивается и модернизируется, власти стремятся создать условия для всех желающих отдохнуть в крае.

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