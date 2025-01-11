Ессентуки вложат 28 млрд рублей в обновление и строительство санаториев

В Ессентуках планируется вложить 28 млрд рублей в строительство шести санаториев и реконструкцию еще четырех объектов. Это создаст более 2,8 тыс новых рабочих мест.

В 4 санаториях в Ессентуках проведут реконструкцию, еще 6 планируют построить с нуля. В работы вложат 28 млрд рублей, рассказали в администрации города.

"В среднесрочной перспективе планируется реализация десяти инвестиционных проектов по строительству шести и реконструкции четырех санаторно-курортных объектов. Объем инвестиций составит 28 млрд руб. Будет создано 2838 рабочих мест и 5908 мест коечного фонда"

- администрация Ессентуков

В частности, будут обновлены санатории "Береза" и "Вернер". Работы планируют завершить к 2035 году, передали в администрации изданию РБК "Кавказ".

Напомним, что правительство РФ составило план развития Кавказских Минеральных Вод. На его осуществление будет выделено почти 600 млрд рублей, из которых свыше 100 млрд направят из федерального бюджета.