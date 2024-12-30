Новогодний турпоток в Ессентуки вырос на 18%

Этой зимой в Ессентуках в новогодние праздники отдохнуло на 18% больше туристов, чем в прошлом году. Курорт за каникулы принял более 11 тыс человек.

Поток туристов в Ессентуки в новогодний период в этом году вырос почти на 18%, поделились в администрации курорта.

"Первая аналитика 2025 года показала, что для отдыха в новогодние каникулы больше 11 тыс туристов выбрало именно Ессентуки. Эта цифра на 17,9 % выше, чем прошлогодняя и на четверть - предыдущих периодов"

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Востребованы в новогодние каникулы были различные места размещения: и санатории, и отели, и частный сектор.

Отметим, что новогодний отдых на Ставропольском курорте был одним из самых доступных по цене - за сутки проживания туристы в среднем платили менее 4 тыс рублей.