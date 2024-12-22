Стоимость жилья в Кисловодске побила рекорд

В ставропольском Кисловодске зафиксировали рекордные цены за квадратный метр жилья - 180,1 тыс рублей. Второе место в регионе занимает Пятигорск.

Цена за квадратный метр жилой площади в Кисловодске побила рекорды: она увеличилась в 3,5 раза в течение 5 лет и достигла 180,1 тыс рублей, рассказали в мэрии.

Руководитель города Евгений Моисеев объяснил возможные причины роста цен на жилье.

«Кисловодск сегодня — один из самых комфортных городов России для жизни. Вместе с этим исключительные природно-климатические особенности, огромный бальнеологический потенциал, развивающаяся курортная инфраструктура и ежегодный рост турпотока делают наш город уникальным и интересным для инвестиций и бизнеса»

- Евгений Моисеев

После Кисловодска место в списке на Ставрополье занимает Пятигорск. Согласно информации от местного Минстроя, один квадратный метр там нужно отдать 153,3 тыс рублей. Тройку замыкает Железноводск с 135,8 тыс за квадратный метр. Далее идут Ессентуки (112,5 тыс рублей) и региональная столица (94 тыс рублей).