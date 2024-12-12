Кисловодск переживает всплеск частных инвестиций

Кисловодск поставил в этом году рекорд по привлечению частных капиталов: 24 млрд рублей вложили коммерческие компании в туристические и социальные проекты города, что в 1,5 раза больше того же показателя за прошлый год.

Как рассказал сегодня мэр Кисловодска Евгений Моисеев, в уходящем году в городские проекты было проинвестировано на 50% больше частных капиталов, чем в 2023 году. Речь идет о росте негосударственных инвестиций с 16 млрд рублей до 24 млрд рублей.

"Всего в городе-курорте в 2024 году реализовано 13 инвестиционных проектов. В их числе новые гостиницы, отели, рестораны, кафе, многоквартирные дома и магазины"

– Евгений Моисеев

Как пишет ТАСС, Моисеев подчеркнул стремительность развития Кисловодска как передового представителя российских здравниц, ставшую возможной благодаря рекордному привлечению капиталов.

"Такому резкому росту нашей инвестиционной привлекательности способствуют развитие курортной инфраструктуры, уникальные бальнеологические и климатические факторы и развитие разных видов туризма"

– Евгений Моисеев

Мэр Кисловодска добавила, что на очереди – завершение строительства 36 зданий, куда тоже вложены частные инвестиции.