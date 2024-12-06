Турналог позволит восстановить достопримечательности Кисловодска

Кисловодск сможет восстановить популярные достопримечательности и обновить инфраструктуру за счет дохода от туристического налога. В этом году город планирует собрать до 280 млн рублей.

Туристический налог даст возможность восстановить знаменитые достопримечательности Кисловодска, рассказал мэр города Евгений Моисеев.

В 2025 году около 330 млн рублей стремятся получить кисловодские власти в качестве дохода от турналога. Эти средства пойдут на развитие городской инфраструктуры.

«Везде есть скверы, везде есть необходимость отдыхать в комфортных условиях, создать бульвары, такие вот точки притяжения. У нас много таких мест, одно из них — Лермонтовская скала, Лермонтовский водопад»

- Евгений Моисеев

По итогам 2024 года, Кисловодск планирует получить доход до 280 млн рублей от туристического налога, добавил глава города-курорта на пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Кавказ».