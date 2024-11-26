Кисловодск хочет поставить рекорд по туристам в новогодние праздники

Более 100 тыс туристов могут выбрать отдых в Кисловодске в новогодние праздники. Это станет рекордом для города. Для путешественников подготовили обширную программу, что будет интересна как взрослым, так и детям.

В новогодний период Кисловодск на Ставрополье планирует принять свыше 100 тыс путешественников. Это на 11% больше прошлогодних показателей, рассказал мэр города Евгений Моисеев.

«В период новогодних праздников в Кисловодске ожидается рекордное число туристов»

- Евгений Моисеев

Он отметил, что отдых в Кисловодске выбрали 90 тыс путешественников в новогодний период 2024-2024 годов.

Отели и гостиницы города от эконом до премиум класса будут заполнены на 100%, передал данные статистики глава Кисловодска и подчеркнул, что курорт может принять туристов с любым бюджетом.

Жители и гости города-курорта не останутся без развлечений: для них подготовили бесплатные экскурсии, детскую программу, фестиваль пончиков и многое другое, добавил Евгений Моисеев в разговоре с ТАСС.