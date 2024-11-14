Вестник Кавказа

В Кисловодске пройдет новогодний гастрофестиваль

Приготовление пончиков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Гастрономический фестиваль проведут в Кисловодске в новогодние каникулы. Мероприятие с бесплатными дегустациями продлится неделю.

Курортный Кисловодск в январе примет гастрофестиваль пончиков, рассказали в администрации города.

"В Кисловодске в период новогодних праздников с 2 по 8 января пройдет второй фестиваль "Я - легендарный пончик". Жители и гости города-курорта смогут бесплатно попробовать разные виды пончиков"

– администрация

В программу праздника пойдут также состязания и конкурсы, игры и музыкальные выступления, для детей готовится отдельная насыщенная программа.

"Нельзя приехать в Кисловодск и не попробовать наши фирменные пончики. Мы создадим атмосферу праздника и веселья, посвященную традиционному любимому лакомству Кисловодска"

– глава курорта Евгений Моисеев

В этом году россияне будут отдыхать в честь Нового года и Рождества 11 дней - с 29 декабря по 8 января. Первая рабочая неделя 2025 года продлится всего два дня - четверг и пятницу.

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