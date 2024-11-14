В Кисловодске пройдет новогодний гастрофестиваль

Курортный Кисловодск в январе примет гастрофестиваль пончиков, рассказали в администрации города.
"В Кисловодске в период новогодних праздников с 2 по 8 января пройдет второй фестиваль "Я - легендарный пончик". Жители и гости города-курорта смогут бесплатно попробовать разные виды пончиков"
– администрация
В программу праздника пойдут также состязания и конкурсы, игры и музыкальные выступления, для детей готовится отдельная насыщенная программа.
"Нельзя приехать в Кисловодск и не попробовать наши фирменные пончики. Мы создадим атмосферу праздника и веселья, посвященную традиционному любимому лакомству Кисловодска"
– глава курорта Евгений Моисеев
В этом году россияне будут отдыхать в честь Нового года и Рождества 11 дней - с 29 декабря по 8 января. Первая рабочая неделя 2025 года продлится всего два дня - четверг и пятницу.