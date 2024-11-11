Открытый каток заработает в Кисловодске зимой

В Кисловодске появится открытый каток, где можно будет взять коньки на прокат, вкусно перекусить и провести время с детьми. Его открытие запланировали на середину декабря.

В скором времени на Ставрополье начнут работать зимние развлечения: примерно через месяц в Кисловодске запустят открытый каток. Посетителям предоставят прокат коньков, фудкорт и раздевалки, рассказали в мэрии.

Центральная площадь - место, где будет стоять каток.

Градоначальник Кисловодска Евгений Моисеев поделился тем, как он будет выглядеть.

«Это будет более 700 квадратных метров натурального льда под открытым небом, где каждый сможет ощутить волшебство зимнего праздника. На льду будет царить по-настоящему праздничная атмосфера — украшенные входные группы, новогодняя иллюминация, теплые зоны, горячие напитки, тематические фотозоны и музыкальное сопровождение»

- Евгений Моисеев

Он надеется, что каток полюбится местным жителям.

Напомним, что свыше 1,5 млн туристов посетили Кисловодск с января по сентябрь в этом году. Это рекордные показатели для города.