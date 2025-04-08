Вестник Кавказа

Лавров провел переговоры с китайским коллегой

Лавров провел переговоры с китайским коллегой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Китая. Глава МИД России находится в Бразилии на встрече руководителей министерств стран БРИКС.

Руководитель российской дипломатии Сергей Лавров провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И в Рио-де-Жанейро.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств России и Китая тепло поприветствовали друг друга, а также обменялись рукопожатиями.

Стоит добавить, что Лавров находится с визитом в Бразилии, где проходит саммит министров иностранных дел государств-членов БРИКС.

Стоит добавить, что российский министр прибыл в Рио-де-Жанейро ночью. После прилета он встретился с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
925 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Российский газ в КНР будет поставляться через Казахстан

Российский газ в КНР будет поставляться через Казахстан

Китай поддержал временное прекращения огня на Украине

Китай поддержал временное прекращения огня на Украине

В Китае сообщили об углублении сотрудничества в энергосфере с Россией

В Китае сообщили об углублении сотрудничества в энергосфере с Россией

Оверчук сообщил о переходе России на расчеты в нацвалютах

Оверчук сообщил о переходе России на расчеты в нацвалютах

Китай нарастит покупку российского СПГ в 2025 году

Китай нарастит покупку российского СПГ в 2025 году

Россия и Китай сократили товарооборот

Россия и Китай сократили товарооборот

Руденко: торговые войны еще сильнее сблизят Россию и Китай

Руденко: торговые войны еще сильнее сблизят Россию и Китай

Кремль анонсировал визит Си Цзиньпина в РФ

Кремль анонсировал визит Си Цзиньпина в РФ

Россия, Иран и Китай рассматривают сценарии после СВПД

Россия, Иран и Китай рассматривают сценарии после СВПД

Китай поддержал Россию в переговорах по иранской ядерной программе

Китай поддержал Россию в переговорах по иранской ядерной программе

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы