Лавров провел переговоры с китайским коллегой

Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Китая. Глава МИД России находится в Бразилии на встрече руководителей министерств стран БРИКС.
Руководитель российской дипломатии Сергей Лавров провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И в Рио-де-Жанейро.
Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств России и Китая тепло поприветствовали друг друга, а также обменялись рукопожатиями.
Стоит добавить, что Лавров находится с визитом в Бразилии, где проходит саммит министров иностранных дел государств-членов БРИКС.
Стоит добавить, что российский министр прибыл в Рио-де-Жанейро ночью. После прилета он встретился с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой.