Вестник Кавказа

Лавров отправился на встречу глав МИД БРИКС в Бразилии

Флаги стран БРИКС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в Бразилию. Завтра там стартует встреча глав МИД стран БРИКС.

Глава МИД России прилетел 27 апреля в Бразилию для участия во встрече министров иностранных дел стран БРИКС.

В МИД РФ ранее сообщили, что на предстоящей встрече главы МИД поговорят о реализации договоренностей лидеров объединения, а также определяться с дальнейшими шагами, направленными на развитие стратегического партнерства.

После поездки в Бразилии руководитель российского внешнеполитического ведомства отправится в Доминикану. Это будет его первый визит в эту страну. В рамках поездки он пообщается с местным коллегой Роберто Альваресом и президентом страны Луисом Абинадером.

Напомним, в нынешнем году в БРИКС председательствует Бразилия. Саммит объединения запланирован на 6-7 июля. Он пройдет в Рио-де-Жанейро.

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