Вестник Кавказа

Армения задумалась о получении статуса наблюдателя в БРИКС

Папка Брикс
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководитель армянского внешнеполитического ведомства подтвердил интерес страны к БРИКС. Он пояснил, что республика хочет бы получить статус наблюдателя в объединении.

Армения заинтересована в получении статуса наблюдателя в БРИКС. Об этом поведал глава МИД страны.

В интервью WION Арарат Мирзоян указал на то, что Ереван уже принимал участие в работе БРИКС и ШОС.

"По-прежнему заинтересованы в том, чтобы получить статус наблюдателя в этой организации и изучить, какие возможности сотрудничество в этом формате может принести нашему региону"

– глава ведомства

Напомним, ранее сообщалось, что вопроса вступления в БРИКС в повестке республики нет.

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