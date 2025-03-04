Как сейчас Армения взаимодействует с Западом?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не пропускает ни одного европейского саммита, но назвать дипломатические отношения между Ереваном и его западными партнерами взаимовыгодными сложно, поскольку многое упирается в конкретные интересы Запада. Расскажем на чем строятся отношения Армении с США, ЕС и, в частности, в Францией.

Армения и ЕС

Основная линия взаимодействия между Ереваном и ЕС осуществлялась проходит в рамках миротворческого процесса между Арменией и Азербайджаном. Долгое время присутствие ЕС в регионе объяснялось миротворческой деятельность ОБСЕ, но теперь, когда роль организации в значительной степени девальвирована, разочарование европейской стороны в переговорном процессе компенсируется наращиванием дипломатической связи между Брюсселем и Ереваном. ЕС демонстрирует стремление развивать сотрудничество в сфере экономики и гуманитарной помощи. Брюссель осторожен в своих заявлениях и никогда не обещает Армении быстрого вступления в еврозону, несмотря на политическую браваду Еревана последних месяцев. Однако политические заявления представителей ЕС характеризуют его стремление стабильно присутствовать в регионе, не давая реальных гарантий безопасности. Риторика евродипломатии сводиться к последовательному вытеснению российского фактора в пространстве Южного Кавказа, в том числе путем поощрения антироссийских настроений в самой Армении. Этому способствует увеличение численности наблюдательной миссии на армяно-азербайджанской границе, либерализации визового режима и адресная помощь Армении, которая в прошлом году достигла 270 млн долларов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армения и США

Контакты между Арменией и США в начале 2025 года обрели форму стратегического партнерства, но повестка двусторонних отношений подразумевает углубление связей с НАТО. В прошлом году стороны договорились, что Ереван посетит военный советник военного альянса, а также были проведены совместные учения. Цели США в Армении идентичны политике ЕС с той лишь разницей, что Вашингтон прямо заявляет о своих намерениях вытеснить Россию из Армении. В понимании американцев, Россия -уходящий игрок, которая покидает регион надолго, поскольку ей предстоит длительный мирный процесс на Украине, а также перегруппировка сил на Ближнем Востоке.

В недалеком прошлом Армения была глубоко интегрирована в структуры безопасности России, а ее зависимость в оборонной сфере достигала 97%. С фактической заморозкой членства Армении в ОДКБ, очевидно, что сотрудничество США и Армении по линии НАТО может стать ключевой сферой. Это подтверждают слова премьера Пашиняна о диверсификации военного и военно-техническое сотрудничества. Тем не менее в Ереване еще надеются заинтересовать Вашингтон наращиванием связей в энергетике, несмотря на невыгодное географическое положение республики.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армения и Франция

Несмотря на невысокую динамику дипломатических отношений, Франция остается стратегическим партнером Армении, значительно уступая ЕС и США. Франко-армянская дипломатия не включает межправительственные консультации и встречи представителей бизнеса. Париж и Ереван реже других обмениваются рабочими визитами глав МИД. Однако Никол Пашинян частый гость Елисейского дворца.

Дипломатическая повестка ничем не отличается от других западных партнеров и включает в себя укрепление связей по трем направлениям: экономическом, дипломатическом и гуманитарном. Однако Армения с недавних пор интересна для Франции с точки зрения военного сотрудничества. Париж всерьез рассматривает реализацию в Армении продукции своего ВПК, желая составить конкуренцию США и последовательно замещая прежние связи Еревана с Россией. Правда, перспективы военных поставок из Франции, как и из США, сильно преувеличены, поскольку ни у одного из западных партнеров Армении нет налаженных и безопасных логистических коридоров, способных преодолеть фактор географической удаленности Армении.