Как сейчас Армения взаимодействует с Востоком?

Взаимодействие Армении с восточными партнерами ограничено двумя странами - Индией и Китаем. Однако именно восточное измерение стало одним из приоритетных торгово-экономических направлений, компенсирующих бреши армянской экономики.

Армения и Индия

Несмотря на значительную удаленность друг от друга, Армения и Индия стабильно развивают диалог на разных уровнях: в ходе международных конференций и двусторонних встреч. Существует как минимум два фактора обеспечивающих историческую связь:

и в Индии, и в Армении, высоко ценят институт семьи, оставаясь приверженцами традиционных ценностей; с момента обретения независимости Армения поддерживает Индию в территориальных вопросах с Пакистаном.

В отличие от европейских партнеров, предпочитающих выделять Армении узкоспециализированные гранты, Индия вкладывается в армянскую инфраструктуру, в том числе, благодаря многочисленным трудовым мигрантам, которые участвуют в строительстве дорог, жилых комплексов и объектов гидроэнергетики. Взаимный интерес представляют транспортно-логистические проекты. Индия поддерживает инициативы Еревана в рамках проекта «Перекресток мира» и выступает за разблокировку транспортных коммуникаций.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армения и Китай

За более чем 30 лет дипломатических отношений, в истории Армении и КНР были периоды, когда Ереван связывал свое будущее в области совместных инфраструктурных проектов с растущим региональным влиянием Китая. Сейчас связи между Ереваном и Пекином развиваются в двух плоскостях: политической и торгово-экономической. Армения продолжает поддерживать любые стремления Китая развивать транспортные проекты, которые могли бы связать два государства через территории Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Ирана. Ереван заинтересован в интеграции в проект «Один пояс - один путь». Кроме того, речь идет о сотрудничестве в сфере атомной энергетики. Армения на протяжении последних десятилетий пытается заключить соответствующие долгосрочные проекты со странами, развивающими технологии мирного атома. Мецаморская АЭС давно требует реновации, и в Ереване надеются, что Пекин может стать его партнером в сфере ядерных технологий и оказать поддержку в строительстве нового атомного энергоблока.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армения между Индией и Китаем

Если сравнивать оба вектора восточного направления армянской политики, то на практике успехи армяно-китайского взаимодействия более скромные, нежели армяно-индийские контакты. Маленькая Армения не может занимать видное место в глобальных китайских проектах. Аргументом в пользу растущего влияния Индии в регионе можно считать в стремление Нью-Дели диверсифицировать логистические маршруты, курируемые Китаем. Индия поддерживает коммуникационный проект «Персидский залив – Черное море», предложенный Ираном еще в 2016 году. В этом вопросе интересы Нью-Дели совпадают с интересами Еревана и Тегерана. В Армении надеются, что Сюник может стать стратегически важным звеном единой цепочки.