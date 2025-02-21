Вестник Кавказа

Как сейчас Армения взаимодействует с соседями?

Мамикон Бабаян
Как сейчас Армения взаимодействует с соседями?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянская политика последних десятилетий обусловила ее непростые отношения с соседними странами. Армения граничит Азербайджаном, Турцией, Грузией и Ираном. Расскажем, как сейчас складываются отношения Армении с ближайшими соседями и с Россией.

Армения и Турция

За прошлый год контакты Еревана и Анкары достигли исторического максимума. Армянские дипломаты дважды встречались с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Один раз в Мюнхене, во время ежегодной конференции по безопасности, в другой раз в Казани, в ходе конференции стран БРИКС. Дипломаты обеих стран встречались также в рамках саммитов ООН, НАТО и единожды в Берлине по инициативе МИД ФРГ. Содержание встреч оставалось неизменным: вопрос открытия армяно-турецкой границы, а также перспективы установления постоянных дипломатических отношений. Пик дипломатической активности пришелся на март прошлого года, на время проведения Анатолийскокого форума, который стал импульсом для организации встречи спецпредставителей, которая состоялась в июле на пограничном пункте Маргара-Алиджан.

Тем не менее в армяно-турецких отношениях не наблюдается существенного продвижения, поскольку кроме подтверждения стремлений поддерживать контакты, каких-либо иных заявлений не звучало. Турецкое небо так и осталось закрытым для армянских авиалиний, как и перспектива прямых авиаперевозок грузов и открытия границы. Ключевым для Еревана в отношениях с Анкарой остается установление транспортного сообщения. Однако нормализация двусторонних отношений напрямую зависит от прогресса в армяно-азербайджанском мирном процессе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армения и Азербайджан

В прошлом году контакты Баку и Еревана также осуществлялись на полях двух конференций (БРИКС, Мюнхенская конференция). Общение проходило при посредничестве ООН и в рамках формата «3+3». Содержание переговоров с Азербайджаном было сфокусировано на согласовании текста мирного договора. Для Азербайджана в центре внимания остаются вопросы безопасности, признания территориальной целостности, а также логистические проекты, прежде всего, Зангезурский коридор. По итогам года стороны закрепили прогресс в подготовке проекта мирного соглашения, оставив несогласованными два пункта, в одном из которых армянская сторона стремиться прописать статус для сторонних наблюдателей на границе. Баку подобные инициативы не приветствует, поскольку они задевают интересы Азербайджана в области безопасности, превращая приграничную зону в центр напряжения.

 

Армения и Иран

Отношения с южным соседом у Армении заметно охладели. Тем не менее армяно-иранская повестка не меняется многие годы. Это, прежде всего, вопросы наращивания товарооборота и сотрудничества в энергетической сфере. Контакты между оборонными ведомствами двух стран остаются минимальными, в то время как армянская сторона наращивает сотрудничество с силовыми структурами ЕС и США, тем самым вступая в прямое противоречие с текущей повесткой двусторонних отношений.

Армения и Грузия

В прошлом году Ереван и Тбилиси подписали декларацию о стратегическом сотрудничестве. Контакты осуществлялись на уровне премьер-министров, дипломатов, а также военных. Армения проявляла интерес к Грузии, поскольку та поддерживала контакты между Ереваном и Брюсселем. Интеграционный опыт Тбилиси представлялся Еревану полезным, хотя расширение еврозоны не предвидится до 2030 года.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армения и Россия

Дипломатические контакты между бывшими стратегическими союзниками снизились до минимума, однако премьер Армении Никол Пашинян продолжает исправно посещать саммиты уровня СНГ и ЕАЭС. В Армении сократилось российское военное присутствие. В июле прошлого года завершилась служба российских пограничников в аэропорту Звартноц, с января 2025 года ими была оставлена вся пограничная армянская инфраструктура. Несмотря на фактическую заморозку членства Армении в ОДКБ, дискуссия о будущем 102-й российской военной базы, дислоцируемой в Гюмри, не последовала. Тема базы стала источником спекуляций на фоне фактического сохранения армянского присутствия в пространстве евразийской интеграции. Это позволяет усомниться в последовательности европейского трека армянской внешней политики.

 

 

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