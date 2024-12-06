Армения готова открыть границу с Турцией

КПП "Маргара" на границе Армении и Турции достроен. В связи с этим Ереван выразил готовность открыть государственный рубеж между двумя странами.

Армения достроила КПП "Маргара" на границе с Турцией и готова его открыть, заявил армянский министр территориального управления Давид Худатян.

"Мы посетили этот пограничный пункт с премьер-министром республики. Строительные работы завершены, и КПП готов к открытию. Вопрос открытия границы является политическим и не зависит исключительно от позиции Армении"

- Давид Худатян

Ранее 20 февраля в Вене состоялись переговоры представителей Армении и Турции, в ходе которых обсуждалась нормализация отношений двух стран, включая разблокировку коммуникаций.

Напомним, что между Турцией и Арменией нет дипломатических отношений. Попытка их создать была предпринята в 2009 году в Цюрихе, однако соглашения так и не были ратифицированы.

Когда откроется граница Турции и Армении?

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, 100%-ная готовность КПП "Маргара" к началу работы ни на мгновение не приближает момент открытия турецко-армянской границы, поскольку это событие зависит не от технических, а от политических факторов.

"Техническими работами на приграничной территории Ереван старается создать видимость прогресса в армяно-турецкой нормализации. Видимость ему приходится изображать по той причине, что желание разблокировать турецкую границу у армянских властей есть, а возможности сделать это независимо от армяно-азербайджанского урегулирования – нет. Турция не предъявляет Армении никаких требований по таможенной инфраструктуре для открытия границы, но ставит условие, что сначала она должна установить дипломатические отношения с Азербайджаном, для чего требуется в первую очередь подписать мирный договор. Поскольку урегулирование застопорилось, и по турецкой границе никакого продвижения быть не может", - прежде всего сказал он.

"Армения сама себе создает проблемы. Азербайджан справедливо требует, чтобы перед подписанием мирного договора Армения устранила из своей Конституции претензии на азербайджанские территории – но армянские власти откладывают конституционный референдум на поствыборный период, а парламентские выборы состоятся в республике только летом 2026 года. Соответственно, минимум полтора года Ереван по собственному желанию останется и без дипломатических отношений с Баку, и, как следствие, без деблокады турецкой границы. При этом по последним двум пунктам мирного договора нет прогресса: правительство Пашиняна все так же хочет оставить западных силовиков на неделимитированных участках границы и пытается выторговать побольше выгоды себе по взаимным искам Баку и Еревана, снова вставляя палки в свои же колеса", - подчеркнул Андрей Петров.

"Этими промедлениями Армения создает себе риск окончательной изоляции. Когда будет достроена иранская ветка Зангезурского коридора и грузоперевозки из Азербайджана в Турцию пойдут по двум направлениям – через Грузию и через Иран и Нахчыванскую Автономную Республику – исчезнут последние мотивы и Баку, и Анкары заниматься какими-либо переговорами и работами по разблокированию армянских границ. Турции Армения просто не интересна ни как рынок, ни как экономический партнер, ни даже как транзитная страна. Анкара могла бы вовсе не вести с Ереваном никакого диалога, полностью игнорируя восточного соседа, так что выходить на контакт с армянскими властями ее мотивируют только потребности союзного Баку. Турция в состоянии помочь армяно-азербайджанскому урегулированию, используя желание Армении открыть западную границу как инструмент для продвижения согласования мирного договора – этим она сейчас и занимается", - обратил внимание старший аналитик "Вестника Кавказа".

"Поэтому Армении стоит рекомендовать заняться более существенными вопросами ее послевоенной внешней политики, чем строительство КПП. "Маргара" может даже открыться – но ездить через нее в Турцию все равно никто не будет, пока мирный договор с Азербайджаном не подписан", - заключил Андрей Петров.