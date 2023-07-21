Вестник Кавказа

КПП на границе Армении и Турции заработает 1 марта – СМИ

КПП на границе Армении и Турции заработает 1 марта – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пункт пропуска "Маргара" на армяно-турецкой границе будет открыт менее чем через месяц, такую информацию предоставляют армянские СМИ, ссылаясь при этом на осведомленный дипломатический источник.

Пограничный пункт пропуска "Маргара", который будет действовать на границе Армении с Турцией, заработает в скором времени, сообщает информированный источник в дипломатических кругах.

По его данным, запуск пункта пропуска стартует первого марта, передает News.am.

Кроме того, источник уточнил, что охранять пункт пропуска будет Служба нацбезопасности Армении.

Напомним, в августе прошлого года глава армянского Комитета по госдоходам Рустам Бадасян заявлял, что таможенный пункт Маргара уже достроен, и для его запуска необходимо только политическое решение – как только оно будет принято, таможенники будут запустить его работу.

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