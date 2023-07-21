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КПП "Маргара" на границе Армении и Турции откроется в ближайшее время

КПП &quot;Маргара&quot; на границе Армении и Турции откроется в ближайшее время
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ремонт КПП "Маргара" на границе с Турцией скоро завершится, сообщили в Армении. Там отметили, что работы сейчас ведутся активными темпами.

Ремонтные работы на КПП "Маргара", расположенном на границе Армении и Турции, скоро завершатся. Такое заявление сделал накануне руководитель Комитета госдоходов Армении.

"Правительство Армении приняло решение о выделении финансовых средств на строительство КПП "Маргара". На разных этапах будут выделены разные суммы. Сейчас на КПП ведутся активные работы"

– Рустам Бадасян

Он не уточнил, когда именно завершатся работы, однако добавил, что они ведутся достаточно активными темпами.

По словам главы комитета, ремонт планируется закончить в ближайшее время.

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