КПП "Маргара" на границе Армении и Турции откроется в ближайшее время

Ремонт КПП "Маргара" на границе с Турцией скоро завершится, сообщили в Армении. Там отметили, что работы сейчас ведутся активными темпами.
Ремонтные работы на КПП "Маргара", расположенном на границе Армении и Турции, скоро завершатся. Такое заявление сделал накануне руководитель Комитета госдоходов Армении.
"Правительство Армении приняло решение о выделении финансовых средств на строительство КПП "Маргара". На разных этапах будут выделены разные суммы. Сейчас на КПП ведутся активные работы"
– Рустам Бадасян
Он не уточнил, когда именно завершатся работы, однако добавил, что они ведутся достаточно активными темпами.
По словам главы комитета, ремонт планируется закончить в ближайшее время.