Армянская авиакомпания запустила рейсы в Стамбул

Armenian Airlines со вчерашнего дня запустила рейс из столицы Армении в турецкой город Стамбул. Армянский авиаперевозчик стал третьей компанией в стране, выполняющей такие рейсы.
Авиакомпания Armenian Airlines запустила рейсы из Еревана в Стамбул. Первый полет по данному направлению был выполнен накануне, сообщили в аэропорту "Звартноц".
Полеты из армянской столицы в Стамбул будут выполняться каждую среду и воскресенье.
Armenian Airlines стали третьей армянской компанией, связавшей Ереван со Стамбулом. Аналогичные рейсы выполняют Pegasus Airlines и FlyOne Armenia.