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Армянская авиакомпания запустила рейсы в Стамбул

Армянская авиакомпания запустила рейсы в Стамбул
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Armenian Airlines со вчерашнего дня запустила рейс из столицы Армении в турецкой город Стамбул. Армянский авиаперевозчик стал третьей компанией в стране, выполняющей такие рейсы.

Авиакомпания Armenian Airlines запустила рейсы из Еревана в Стамбул. Первый полет по данному направлению был выполнен накануне, сообщили в аэропорту "Звартноц".

Полеты из армянской столицы в Стамбул будут выполняться каждую среду и воскресенье.

Armenian Airlines стали третьей армянской компанией, связавшей Ереван со Стамбулом. Аналогичные рейсы выполняют Pegasus Airlines и FlyOne Armenia.

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