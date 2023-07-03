Армянская авиакомпания запустила рейсы в Стамбул

Опубликовано: 12:20, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Armenian Airlines со вчерашнего дня запустила рейс из столицы Армении в турецкой город Стамбул. Армянский авиаперевозчик стал третьей компанией в стране, выполняющей такие рейсы.

Авиакомпания Armenian Airlines запустила рейсы из Еревана в Стамбул. Первый полет по данному направлению был выполнен накануне, сообщили в аэропорту "Звартноц".

Полеты из армянской столицы в Стамбул будут выполняться каждую среду и воскресенье.

Armenian Airlines стали третьей армянской компанией, связавшей Ереван со Стамбулом. Аналогичные рейсы выполняют Pegasus Airlines и FlyOne Armenia.