Армянская авиакомпания начала совершать полеты в Тегеран

Опубликовано: 12:46, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Авиакомпания FlyOne Armenia соединила Ереван и Тегеран. Рейсы из столицы Армении в столицу Ирана будут выполняться четыре раза в неделю.

Авиакомпания FlyOne Armenia запустила рейс Ереван-Тегеран. Об этом сказано в сообщении, размещенном на официальном сайте армянского авиаперевозчика.

Первый рейс по данному направлению был выполнен накануне.

Согласно предварительной информации, самолеты FlyOne Armenia будут летать из столицы Армении в столицу Ирана каждый понедельник, вторник, среду и пятницу.

На данный момент неизвестно, на каких именно воздушных суднах будут выполняться полеты. Флот авиаперевозчика сейчас состоит из самолетов семейства Airbus 319 и Airbus 320.