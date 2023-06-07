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Армянская авиакомпания начала совершать полеты в Тегеран

Армянская авиакомпания начала совершать полеты в Тегеран
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Авиакомпания FlyOne Armenia соединила Ереван и Тегеран. Рейсы из столицы Армении в столицу Ирана будут выполняться четыре раза в неделю. 

Авиакомпания FlyOne Armenia запустила рейс Ереван-Тегеран. Об этом сказано в сообщении, размещенном на официальном сайте армянского авиаперевозчика. 

Первый рейс по данному направлению был выполнен накануне. 

Согласно предварительной информации, самолеты FlyOne Armenia будут летать из столицы Армении в столицу Ирана каждый понедельник, вторник, среду и пятницу. 

На данный момент неизвестно, на каких именно воздушных суднах будут выполняться полеты. Флот авиаперевозчика сейчас состоит из самолетов семейства Airbus 319 и Airbus 320.

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