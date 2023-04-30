Турция запретила пролет над территорией страны авиакомпании FlyOne Armenia

Турция аннулировала выданное армянской авиакомпании FlyOne Armenia разрешение на использование турецкого воздушного пространства при выполнении рейсов в Европу, сообщил глава совета компании Арам Ананян.
Авиационные власти Турции аннулировали ранее выданное авиакомпании FlyOne Armenia разрешение на выполнение полетов в Европу через воздушное пространство Турции, цитирует Ананяна РИА Новости.
Решение было принято без предварительного уведомления, в результате чего рейс Париж-Ереван авиакомпании совершил посадку в Кишиневе, однако минувшей ночью он все же приземлился в ереванском аэропорту "Звартноц".
"Мы делаем все, чтобы планы пассажиров авиакомпании не пострадали и не изменились",
- сказал Ананян.
Напомним, FlyOne Armenia - дочерняя компания молдавского лоукостера FlyOne, она была основана в 2021 году.