Национальный траур объявлен после взрыва в порту в Иране

Иранские власти объявили траур по погибшим в порту провинции Хормозган. В результате ЧП пострадало более тысячи человек.

В Иране в связи со вчерашней трагедией в порту города Бендер-Аббас объявили национальный траур. Об этом поведала официальный представитель правительства страны.

"На фоне трагического происшествия в порту имени Шахида Раджаи в Бендер-Аббасе... правительство объявило завтрашний день днем всеобщего траура"

– Фатеме Мохаджерани

Накануне в порту Шахид-Раджаи прогремел мощный взрыв на складе с химикатами. Согласно предварительной информации, причиной случившегося стало возгорание одного из резервуаров с топливом.

Жертвами трагедии стали 28 человек, более 1,2 тыс человек получили различные травмы.