Россия предложила Ирану помощь после взрыва в Бендер-Аббасе

Накануне в иранском городе Бендер-Аббас произошел разрушительный взрыв, унесший жизнь минимум 28 человек. В связи с этим президент России Путин выразил соболезнования и предложил помощь России ликвидировать последствия трагедии.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и президенту Масуду Пезешкиану в связи со взрывом в порту Бендер-Аббаса. Его послание опубликовал Кремль.

"Примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Шахид-Раджаи. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших"

- Владимир Путин

Он также пожелал здоровья всем пострадавшим и передал, что Россия готова оказать помощь в ликвидации последствий трагедии.

Напомним, что согласно последним данным, взрыв и пожар в порту Шахид-Раджаи унес жизнь минимум 28 человек, еще свыше 1,1 получили различные травмы.