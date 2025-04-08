Азербайджан выразил соболезнования в связи со взрывом в Иране

В связи со взрывом и пожаром в Бендер-Аббасе МИД Азербайджана выразил соболезнование правительству Ирана и иранскому народу. Сейчас известно о 25 погибших.

МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану в связи с взрывом и последующим пожаром в порту Бендер-Аббас.

"Глубоко опечалены разрушительным взрывом, произошедшим в порту Шахид-Раджаи в иранском городе Бендер-Аббас. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, а также народу и правительству Ирана"

- МИД Азербайджана

Ведомство также выразило искренние надежды на скорейшее выздоровление всех пострадавших в результате происшествия.

Напомним, что согласно последним данным жертвами взрыва стали 25 человек, пострадали свыше тысячи.