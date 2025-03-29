Пожар в Бендер-Аббасе разгорелся сильнее – слышны взрывы

Несмотря на все усилия экстренных служб, пожар, который возник в результате взрыва в иранском порту Бендер-Аббас, пока не удается локализовать. Как пишут СМИ, на месте ЧП слышны новые взрывы.

Мощный пожар в порту Бендер-Аббас на берегу Персидского залива продолжает пылать, пламя распространяется на новые площади, сообщил глава МВД Исламской Республики Эскандер Моамени.

По его словам, на место ЧП стянуты все государственные и региональные силы.

"Из-за сильного ветра пожар в контейнерах быстро распространился"

– Моамени

Министр пояснил, что принимаются различные меры для предотвращения распространения огня. В том числе огонь окружают насыпями и пустыми контейнерами, пишет Tasnim.

Кроме того, агентство сообщает, что на месте пожара происходят новые взрывы.

Tasnim

Как передает IRNA со ссылкой на МЧС, пострадали, по последним данным, 752 человека. Их направили в больницы, где 212-ти оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение. Число жертв достигло восьми.

Сообщается также, что Организация по переливанию крови передала больницам 700 партий крови. В самом Бендер-Аббасе открыты два мобильных пункта сдачи крови. Кроме того, несколько провинций передали в регион в общей сложности пять вертолетов для транспортировки раненых и тушения пожаров.