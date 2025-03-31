Взрыв в Бендер-Аббасе унес минимум 4 жизни

Люди погибли в результате мощнейшего взрыва сегодня в порту Бендер-Аббас в Иране. Число раненых на данный момент превышает полтысячи человек, и эти данные неокончательные.

Минимум четыре человека погибли при взрыве в иранском порту Бендер-Аббас (на берегу Персидского залива), такую информацию озвучил руководитель службы спасения Исламской Республики Бабак Махмуди.

"У нас есть статистика, но нам подтвердили (гибель - ред.) четырех человек"

– Махмуди

Что касается раненых, то, по данным Tasnim, которое в свою очередь ссылается на медицинские службы, их количество достигло уже 516 человек.

Некоторое время назад появилась информация, что взрыв мог произойти на терминале или складе, где хранились опасные грузы, в том числе химикаты. Но глава грузового терминала порта Бендер-Аббас Пажман Бехзадпур опроверг эти данные. По его словам, ЧП случилось в расположенных рядом с терминалом контейнерах, а не на нем самом.

Напомним, что сила взрыва в порту была настолько велика, что его слышали люди на острове Кешм, который от Бендер-Аббаса отделяют минимум два десятка километров. Кроме того, взрывная волна выбила стекла в окнах домов, расположенных в радиусе нескольких километров от места взрыва.