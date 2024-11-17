Мощный взрыв в порту на юге Ирана: пострадали 195 человек

В субботу в Иране в порту Бендер-Аббас на берегу Персидского залива прогремел мощный взрыв. На данный момент сообщается о 195 пострадавших, причины ЧП пока неизвестны.

В крупнейшем морском порту Ирана днем 26 апреля произошел взрыв, что именно случилось пока неизвестно.

"Несколько минут назад произошел мощный взрыв в порту Бендер-Аббас. Пока причины взрыва неизвестны"

– глава отдела ЧС по иранской провинции Хормозган

Уточняется, что взрыв случился в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас, он находится на юге ИРИ на берегу Персидского залива.

По сообщениям агентства Tasnim, взрыв прогремел в административном здании порта. По словам замглавы портового и морского управления по провинции Хормозган Эсмаила Маккизаде, взрыв случился в районе причала.

По данным иранской гостелерадиокомпании, произошла детонация содержимого одного из контейнеров в порту, взрыв привел к обрушению одного из портовых зданий.

В настоящее время в порту Бендер-Аббас работают пожарные, они пытаются локализовать возгорание.

В Иране уточнили, что взрыв не имеет отношения к нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

В результате ЧП пострадали по последним данным 195 человек, сообщают экстренные службы.