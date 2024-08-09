Россия предложила Ирану русскую железную дорогу до Бендер-Аббаса

Москва обратилась к Тегерану с идеей построить для "Север-Юга" особую железную дорогу по иранской территории – она будет иметь русскую колею 1520 мм, как в России и Азербайджане. Это позволит грузовым поездам проезжать от порта Бендер-Аббас до российских рынков и обратно без необходимости менять колесные пары на ирано-азербайджанской границе.

Радикальное усовершенствование западной ветки Международного транспортного коридора "Север-Юг" предложила Россия Ирану. Дипломатический представитель ИРИ в РФ Казем Джалали рассказал президенту Масуду Пезешкиану о российской идее построить отдельную железную дорогу от ирано-азербайджанской границы до порта Бендер-Аббас с русской колеей.

Напомним, что в Иране колея железнодорожных путей соответствует европейскому стандарту 1435 мм, в то время как все дороги на постсоветском пространстве имеют ширину колеи 1520 мм, называемый русским стандартом. При переезде из Азербайджана, где дороги также имеют русскую колею, в Иран и обратно железнодорожным составам, следующим по МТК "Север-Юг", придется менять колесные пары, что будет задерживать грузоперевозки.

Отдельная железная дорога с русской колеей от Азербайджана до Бендер-Аббаса сделает транспортный коридор полностью бесшовным. При этом такая дорога не будет контактировать с остальной железнодорожной сетью Ирана, поскольку иранские поезда не смогут заехать на нее из-за разницы колей.

"Помимо железнодорожной линии Решт-Астара, россияне хотят инвестировать в строительство железной дороги с шириной колеи российского стандарта от Парсабада до Бендер-Аббаса"

– Казем Джалали

Масуд Пезешкина позитивно оценил предложение России инвестировать в иранскую инфраструктуру и отдал распоряжение об ускорении реализации текущего проекта железной дороги "Решт-Астара" – последнего недостроенного участка "Север-Юга".