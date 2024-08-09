Вестник Кавказа

Россия предложила Ирану русскую железную дорогу до Бендер-Аббаса

Россия предложила Ирану русскую железную дорогу до Бендер-Аббаса
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва обратилась к Тегерану с идеей построить для "Север-Юга" особую железную дорогу по иранской территории – она будет иметь русскую колею 1520 мм, как в России и Азербайджане. Это позволит грузовым поездам проезжать от порта Бендер-Аббас до российских рынков и обратно без необходимости менять колесные пары на ирано-азербайджанской границе.

Радикальное усовершенствование западной ветки Международного транспортного коридора "Север-Юг" предложила Россия Ирану. Дипломатический представитель ИРИ в РФ Казем Джалали рассказал президенту Масуду Пезешкиану о российской идее построить отдельную железную дорогу от ирано-азербайджанской границы до порта Бендер-Аббас с русской колеей.

Напомним, что в Иране колея железнодорожных путей соответствует европейскому стандарту 1435 мм, в то время как все дороги на постсоветском пространстве имеют ширину колеи 1520 мм, называемый русским стандартом. При переезде из Азербайджана, где дороги также имеют русскую колею, в Иран и обратно железнодорожным составам, следующим по МТК "Север-Юг", придется менять колесные пары, что будет задерживать грузоперевозки.

Отдельная железная дорога с русской колеей от Азербайджана до Бендер-Аббаса сделает транспортный коридор полностью бесшовным. При этом такая дорога не будет контактировать с остальной железнодорожной сетью Ирана, поскольку иранские поезда не смогут заехать на нее из-за разницы колей.

"Помимо железнодорожной линии Решт-Астара, россияне хотят инвестировать в строительство железной дороги с шириной колеи российского стандарта от Парсабада до Бендер-Аббаса"

– Казем Джалали

Масуд Пезешкина позитивно оценил предложение России инвестировать в иранскую инфраструктуру и отдал распоряжение об ускорении реализации текущего проекта железной дороги "Решт-Астара" – последнего недостроенного участка "Север-Юга".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1175 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ильхам Алиев встретился с вице-президентом Ирана на COP29

Ильхам Алиев встретился с вице-президентом Ирана на COP29

Армения начала прокладку тоннеля в надежде на &quot;Север-Юг&quot;

Армения начала прокладку тоннеля в надежде на "Север-Юг"

Президент Ирана призвал ускорить создание пограничного коридора с Азербайджаном

Президент Ирана призвал ускорить создание пограничного коридора с Азербайджаном

Россия и Иран на 96% торгуют в нацвалютах

Россия и Иран на 96% торгуют в нацвалютах

Мишустин: &quot;Север-Юг&quot; нужен ШОС

Мишустин: "Север-Юг" нужен ШОС

Грузоперевозки в рамках БРИКС выросли на 7% - РЖД

Грузоперевозки в рамках БРИКС выросли на 7% - РЖД

Грузовой поезд Ульяновск-Баку-Астара тронется в путь в конце сентября

Грузовой поезд Ульяновск-Баку-Астара тронется в путь в конце сентября

Зангезурский коридор: Мария Захарова напомнила позицию Москвы

Зангезурский коридор: Мария Захарова напомнила позицию Москвы

Грузовой поезд впервые пройдет по маршруту Ульяновск - Баку - Астара

Грузовой поезд впервые пройдет по маршруту Ульяновск - Баку - Астара

Российско-азербайджанская межправкомиссия провела заседание в Баку

Российско-азербайджанская межправкомиссия провела заседание в Баку

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы