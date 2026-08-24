Кто будет править миром: глобальная элита или империи? Максим Шевченко

Чем отличаются глобалистский и имперский проекты, почему этот конфликт стал главным водоразделом западных обществ, кто стоит за каждым из политических лагерей, какие последствия эта борьба может иметь для России и всего мира — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и эксперт Максим Шевенко.

Глобалисты против имперцев — это уже не просто спор политологов, а столкновение двух моделей будущего Запада.

Одни выступают за открытые границы, международные институты, глобальную экономику и постепенное размывание национальных суверенитетов. Другие требуют вернуть государствам былое влияние, укрепить границы, защитить национальную идентичность и восстановить иерархию сил в мировой политике.