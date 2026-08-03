Армянский Ardshinbank намерен купить грузинский TeraBank

Один из крупнейших банков Армении Ardshinbank заинтересован в приобретении грузинского банка TeraBank, одно пока с таким предложением в Нацбанк страны его руководство пока не обращалось.

Один из крупнейших банков Армении, Ardshinbank, заинтересован в приобретении грузинского TeraBank, подтвердили в пресс-службе Национального банка Грузии.

О том, что бизнес-группа армянского предпринимателя Карена Сафаряна Arins Group намерена приобрести в Грузии TeraBank, а также отель Biltmore на проспекте Руставели, сообщил грузинский телеканал TV Pirveli. Сейчас эти активы принадлежат члену королевской семьи ОАЭ шейху Нахьяну Мубараку Аль Нахьяну, передает Business Media Georgia.

"О заинтересованности одного из крупнейших банков Армении, Ardshinbank, в АО TeraBank Национальному банку Грузии известно, однако на данном этапе компания официально не обращалась к регулятору"

- сообщение Национального банка Грузии

В банке страны напомнили: в соответствии с Законом о коммерческих банках для отчуждения значительной доли участия в банке необходимо его согласие. Национальный банк примет решение после изучения предложения в рамках своего мандата, сообщили в пресс-службе финансового регулятора Грузии.

Напомним, TeraBank - шестой по величине в Грузии по размеру активов. Его совокупные активы сейчас составляют 2,27 млрд лари, а кредитный портфель - 1,72 млрд лари.

(1 лари = $0,38)