Россияне – лидеры по поездкам в Азербайджан

Россия заняла первое место по количеству иностранцев, посетивших Азербайджан в первом полугодии 2026 года. В топ-3 также вошли Турция и Иран.

Граждане РФ чаще всего посещали Азербайджан в период с января по июль текущего года, такое сообщение распространил Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Россияне лидируют с показателем 28,3% – именно таков процент граждан РФ в общем количестве прибывших в Азербайджан за эти месяцы.

Второе место у граждан Турции: их доля составляет 20%. Замыкает первую тройку Иран с показателем 7,9%.

Большинство приехавших в Азербайджан – свыше 67% – мужчины.

Стоит отметить, что в общей сложности в январе-июле в Азербайджан приехали 1 млн 342,6 тыс иностранцев и лиц без гражданства. Они прибыли из 191 страны мира.