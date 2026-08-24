В Дагестане состоится Фестиваль культуры и спорта народов Юга России

Фестиваль культуры и спорта народов Юга России пройдет в Дагестане с 30 октября по 2 ноября, объединив спортивные команды и творческие коллективы из ЮФО и СКФО.

В Дагестане с 30 октября по 2 ноября состоится фестиваль культуры и спорта народов Юга России. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

На оргкомитете в Махачкале первый замминистра спорта РФ Одес Байсултанов и премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов утвердили соревновательную программу. В нее вошли 10 дисциплин: самбо, армрестлинг, фиджитал-баскетбол, мини-футбол, волейбол, перетягивание каната, стрельба из лука, дзюдо, гиревой спорт и спортивное программирование.

Врио министра спорта Дагестана Сажид Сажидов уточнил, что на турнир приедут делегации из ЮФО, СКФО, Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Заявленный состав команды от каждого региона составляет 64 человека.

Культурная программа мероприятия будет представлена форумом "Многонациональная Россия". Первый заместитель министра культуры Дагестана Мухтар Курбанов анонсировал выступления ансамблей "Лезгинка", "Дагестан", "Молодость Дагестана", солистов филармонии и театра оперы и балета. На центральной площади Махачкалы разместят национальные подворья 19 регионов СКФО и ЮФО.