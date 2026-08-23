Пакистан добился прогресса как посредник в переговорах США с Ираном

В Исламабаде заявили об определенном успехе своих посреднических действий в рамках переговоров между США и Ираном.

Посредничество Пакистана позволило выйти на "значительный прогресс" в американо-иранских переговорах, такое заявление по итогам визита делегации из Исламабада в Иран сделал глава МВД Пакистана Мохсин Раза Накви.

Он рассказал о повестке дискуссии, уточнив, что переговоры были сфокусированы в основном на конфликте между США и Ираном и в целом на напряженности на Ближнем Востоке.

"Был достигнут значительный прогресс, встреча завершилась на позитивной ноте"

– Мохсин Раза Накви

Пакистанский министр выразил надежду на то, что этот импульс даст возможность открыть дорогу к дальнейшему продвижению к прочному миру в регионе.

Глава МВД Пакистана уточнил, что в Исламабаде полагают: Вашингтон и Тегеран должны возвратиться к ключевым положениям меморандума о взаимопонимании, который был заключен 18 июня. Весь дальнейший процесс урегулирования должен базироваться на этом документе.