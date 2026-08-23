Пакистан добился прогресса как посредник в переговорах США с Ираном

Посредничество Пакистана позволило выйти на "значительный прогресс" в американо-иранских переговорах, такое заявление по итогам визита делегации из Исламабада в Иран сделал глава МВД Пакистана Мохсин Раза Накви.
Он рассказал о повестке дискуссии, уточнив, что переговоры были сфокусированы в основном на конфликте между США и Ираном и в целом на напряженности на Ближнем Востоке.
"Был достигнут значительный прогресс, встреча завершилась на позитивной ноте"
– Мохсин Раза Накви
Пакистанский министр выразил надежду на то, что этот импульс даст возможность открыть дорогу к дальнейшему продвижению к прочному миру в регионе.
Глава МВД Пакистана уточнил, что в Исламабаде полагают: Вашингтон и Тегеран должны возвратиться к ключевым положениям меморандума о взаимопонимании, который был заключен 18 июня. Весь дальнейший процесс урегулирования должен базироваться на этом документе.