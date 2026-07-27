Вестник Кавказа

Совет мира не может конкурировать с ООН – Гутерриш

Здание ООН в Нью-Йорке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что Совет мира, созданный по инициативе Дональда Трампа, не сможет составить конкуренцию Совету безопасности ООН по вопросу урегулирования в Газе.

Совет мира, организованный с подачи президента США Дональда Трампа, не может конкурировать с Советом Безопасности ООН, такое заявление сделал генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш.

Об этом он сообщил в ходе интервью британскому изданию Financial Times (FT).

По словам генсека, страны Совета мира, как и Трамп в частности, не способны добиться значительных успехов в стабилизации ситуации в секторе Газа.

Как подчеркнул Гутерриш, Организации не стоит беспокоиться за свое будущее.

"Если вы посмотрите на то, что происходит в Газе, на принятые меры и на достигнутый прогресс, давайте будем честны: ООН не должна беспокоиться (за свое будущее – ред.) Это другие должны беспокоиться о том, что они делают"

 – Антониу Гутерриш

Он отметил, что в существующих непростых условиях "мир рискует скатиться к конфронтации, если международные институты к нему не адаптируются".

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