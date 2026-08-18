Запустить российские рейсы в Эйлат предложили в Израиле

В Израиле заинтересованы в том, чтобы российские перевозчики летали не только в Тель-Авив, но и в Эйлат. При этом израильская авиакомпания продолжает продлевать отмену рейсов в Москву.

Рассмотреть запуск прямых авиарейсов из России на курорт Эйлат предлагает министерство туризма Израиля, об этом сообщила глава представительства израильского минтуризма в Москве Ксения Воронцова.

"Израиль также крайне заинтересован в увеличении частоты полетов и расширении географии. Мы предлагаем российским авиакомпаниям рассмотреть возможность запуска прямых рейсов не только в Тель-Авив, но и на наш южный круглогодичный курорт на Красном море - в Эйлат"

– Ксения Воронцова

В настоящее время авиакомпании России выполняют рейсы в Тель-Авив из Москвы, Сочи, Краснодара и Минеральных Вод, добавила она, пишет РИА Новости. Авиарейсы израильского перевозчика El Al приостановлены на данный момент до конца октября.