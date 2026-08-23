Сирия ожидает снятия санкций США

Переходное правительство Сирии приветствовало решение США исключить Арабскую Республику из списка стран-спонсоров терроризма и ожидает снятия всех санкций.

Правительство Сирии на переходный период высоко оценивает решение Госдепартамента и Минфина США об исключении страны из перечня стран-спонсоров терроризма, заявили в МИД республики.

Как подчеркнули в заявлении внешнеполитического ведомства, этот шаг Вашингтона показывает значительные изменения в системе международных отношений.

"Этот шаг представляет собой значительный сдвиг в международных отношениях и создает надлежащие условия для реконструкции страны, укрепления безопасности и стабильности во всем регионе"

– МИД Сирии

Отмечается, что Дамаск рассчитывает на дальнейшую отмену всех оставшихся санкций, введенных ранее Соединенными Штатами против Сирии.

Также министр иностранных дел в переходном правительстве Асаад аш-Шейбани заявил о том, что Сирия ожидает углубления стратегического партнерства с США.

"Надеемся, что за этим шагом последует снятие всех ограничений, препятствующих восстановлению Сирии, ее возвращению к естественной роли на арабской и международной аренах"

– Асаад аш-Шейбани

Напомним, накануне пресс-служба Минфина США объявила об исключении Сирии из списка стран-спонсоров терроризма на фоне обещаний президента Дональда Трампа ослабить рестрикции против Арабской Республики.