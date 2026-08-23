США израсходовали слишком много боеприпасов в конфликте с Ираном - Клинтон

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе публичного выступления на мероприятии в институте Хэмптонс признала факт критического истощения американских военных арсеналов в конфликте с Ираном.
"Мы израсходовали так много боеприпасов в Иране, и, безусловно, послали много нашим союзникам в заливе. Так что мы находимся в сложном положении, так как не сможем дать адекватный ответ на непредвиденные угрозы. Мы загнали себя в глубокую яму"
- Хиллари Клинтон
Напомним, ранее были сообщения о падении запасов оружия в США до исторического минимума, включая острый дефицит ракет Patriot, THAAD, ATACMS и PrSM. На этом фоне газета The Washington Post 5 августа сообщила о требовании Дональда Трампа к шефу Пентагона Питу Хегсету объяснить сокрытие данных о реальной нехватке вооружений, однако позднее сам президент публично опроверг наличие разногласий с министром обороны.