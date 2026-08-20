Вестник Кавказа

Ставрополье недосчитается 50 млн рублей турналога в этом году

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© Фото: Лев Любимов/ “Вестник Кавказа“
В 2026 году Ставропольский край ожидает получить 693 млн рублей турналога, что ниже прошлогодних показателей на 6,5%.

В министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края оценили поступления от туристического налога в бюджет региона в этом году.

По итогу 2026 года регион планируют собрать 693 млн рублей турналога, что  ниже показателей прошлого года на 6,5%. В 2025 году турналог принес почти 741 млн рублей.

Туристический налог действует на Ставрополье во всех 32 муниципальных образованиях. В начале этого года сборы составили 138,7 млн рублей – чуть больше, чем в начале 2025 года.

"Анализ динамики поступлений туристического налога за первый квартал 2026 года показал, что его поступления на 2,3 млн руб. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (136,4 млн руб.). Положительная динамика обеспечена нормативным фактором, так как с 1 января 2026 года ставка налога увеличена на 2%"

– минтуризма края

В ведомстве уточнили, что для санаторно-курортных учреждений Ставрополья продолжают действовать прежние условия налогообложения, передает РБК Кавказ.

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