Кавминводы вышли на первый план среди популярных курортов России – Онищенко

Россияне в этом году сменили привычные локации для отдыха на другие направления, в число популярных мест вошли Кавминводы, поделился Онищенко.

Этим летом россияне чаще выбирают Кавминводы для отдыха, а не привычные локации, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"У нас произошла достаточно серьезная трансформация и отказ от тех привычных территорий (для отдыха - ред.), в которые мы ездили. Допустим, сегодня - что очень отрадно - Кавминводы… В этом году они вышли на первый план"

– Геннадий Онищенко

Также, добавил он, туристы стали чаще ездить на Алтай в 2026 году. Наметился еще один тренд – летом россияне выбирают не только морские курорты.

"Мы постепенно уходим от привычного понимания сезонного отдыха: если это отдых, то это значит Крым или Сочи, и других у нас мыслей в голове не происходит. А сейчас, вот этот уходящий сезон отдыха 2026 года дает нам основания задуматься о том, что вся остальная рекреационная инфраструктура нашей страны тоже должна быть востребована"

– Геннадий Онищенко