Казахстан планирует строительство нового НПЗ

До конца 2026 года Власти Казахстана примут решение о строительстве нового нефтеперерабатывающего завода, он будет расположен в одном из четырех регионов, заявили в Минэнерго страны.

Несмотря на то, что ситуация с автомобильным топливом в Казахстане стабильная, страна пока не может обеспечивать себя авиатопливом, поэтому в планах Минэнерго страны расширение мощностей нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), заявил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

При этом цены на бензин в Казахстане намного ниже, чем в соседних государствах, и присутствует так называемый топливный туризм, поэтому власти страны приняли решение о строительстве нового, четвертого по счету НПЗ, поведал Аккенженов, передает Sputnik Казахстан.

Что касается авиатоплива, в год республика может производить порядка 850 тыс т при потребности в 1,1-1,2 млн т.

"Разница нами импортировалась и импортируется из Российской Федерации и из других стран. Недавно пришла первая партия европейского керосина. И у нас сейчас есть возможность, при желании авиакомпаний, можем заправлять уже европейским авиационным топливом"

- Ерлан Аккенженов

А пока в планах казахстанских властей - расширение Павлодарского НПЗ на 2,2 млн т и расширение Шымкентского НПЗ в два раза - с 6 до 12 млн т. До 2032 года это даст стране дополнительно 1 млн т авиационного топлива, то есть Казахстан будет производить 1,7-1,8 млн т авиатоплива в год.

Также на повестке министерства строительство четвертого НПЗ мощностью до 10 млн т, который планируется построить в одном из четырех регионов: Мангистауской, Северо-Казахстанской, Атырауской или Улытауской области. До конца 2026 года будет принято решение по местоположению нового НПЗ, отметил министр энергетики Казахстана.

Строительство займет три-четыре года, уже ведутся технико-экономические исследования.