Биткоин прибавил 4% и превысил $81 тыс

Сегодня на бирже биткоин преодолел планку в $81 тыс, за сутки популярная криптовалюта подорожала на 4%.

Стоимость биткоина на утро 25 августа впервые с 15 мая превысила $81 тыс, следует из данных портала Coinmarketcap, который рассчитывает среднюю цену более чем по 20 мировым криптовалютным биржам.

На 9.44 мск вторника биткоин прибавил 4,14% и торговался по $80 502,71, на бирже Binance рост составил 4,12%, стоимость достигла $80 526,97. При этом в ходе торгов криптовалюта поднималась до $81 272,62, биткоин впервые с 15 мая подорожал выше $81.

Напомним, самая высокая стоимость биткоина была зафиксирована в начале октября прошлого года, она составила $125 689 и стала рекордной.