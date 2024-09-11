Вестник Кавказа

Пашинян отправит в Россию послом куратора евразийского сектора МИД

Флаги России и Армении
© Фото: Лев Любимов/ “Вестник Кавказа“
Новым послом Армении в Москве может стать заместитель министра иностранных дел Мнацакан Сафарян, который курирует евразийское направление деятельности, пишут СМИ.

В должность посла Республики Армения в России может вступить замглавы МИД страны Мнацакан Сафарян, пишет армянская газета Рast.am со ссылкой на источники.

Отметим, что в настоящее время он является куратором евразийского сектора в ведомстве.

Как пишет издание, премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен отозвать действующего посла в Москве Гургена Арсеняна с должности. Сейчас обсуждается несколько кандидатур на его место.

Источники сообщают, что глава дипломатического ведомства Арарат Мирзоян склонен рекомендовать именно Сафаряна.

"Дело в том, что Сафарян курирует также евразийское направление и у него хорошие связи с российским министром Сергеем Лавровым, а также политическими и дипломатическими кругами в России"

– источник

При этом, согласно Рast.am, именно этот замглавы МИД "выступает за разновекторную дипломатию".

Напомним, ранее армянские СМИ также сообщали о том, что премьер Никол Пашинян намерен сменить посла в России Гургена Арсеняна по причине недовольства его работой.

Официальных заявлений со стороны МИД республики или самого премьер-министра на сегодняшний день не поступало.

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