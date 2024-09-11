Пашинян отправит в Россию послом куратора евразийского сектора МИД

В должность посла Республики Армения в России может вступить замглавы МИД страны Мнацакан Сафарян, пишет армянская газета Рast.am со ссылкой на источники.
Отметим, что в настоящее время он является куратором евразийского сектора в ведомстве.
Как пишет издание, премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен отозвать действующего посла в Москве Гургена Арсеняна с должности. Сейчас обсуждается несколько кандидатур на его место.
Источники сообщают, что глава дипломатического ведомства Арарат Мирзоян склонен рекомендовать именно Сафаряна.
"Дело в том, что Сафарян курирует также евразийское направление и у него хорошие связи с российским министром Сергеем Лавровым, а также политическими и дипломатическими кругами в России"
– источник
При этом, согласно Рast.am, именно этот замглавы МИД "выступает за разновекторную дипломатию".
Напомним, ранее армянские СМИ также сообщали о том, что премьер Никол Пашинян намерен сменить посла в России Гургена Арсеняна по причине недовольства его работой.
Официальных заявлений со стороны МИД республики или самого премьер-министра на сегодняшний день не поступало.